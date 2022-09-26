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Беспилотным автомобилям приделали «глаза»

Science Alert: беспилотным автомобилям приделали «глаза» ради безопасности пешеходов

Кадр: AdonisChang / YouYube

Японские ученые предложили оснащать беспилотные автомобили «глазами», чтобы увеличить безопасность пешеходов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Группа токийских специалистов организовала эксперимент с использованием беспилотного автомобиля, на переднюю часть которого приделали искусственные глаза. В момент переезда пешеходных переходов машина замечала людей и демонстрировала это с помощью бутафорских органов зрения. По словам ученых, это помогло повысить безопасность на дорогах.

Специалисты заявили, что переходящие дорогу люди должны понимать, что беспилотные машины видят их и не представляют для них опасность. Участников эксперимента — девять мужчин и девять женщин — попросили перейти дорогу в момент, когда по пересекаемой проезжей части передвигался беспилотный автомобиль. В ходе теста исследователи запускали на дорогу обычный беспилотник и автомобиль с «глазами».

По словам ученых, пешеходы оценили тот факт, что машины начали сигнализировать им. Выяснилось, что мужчины чаще обращали внимание на глаза, когда автомобиль их не видел, и не решались перейти дорогу. По словам женщин, фиктивные органы зрения помогли им понять, что они находятся в поле зрения беспилотника, и сделать переход более безопасным.

В заключение ученые отметили, что необязательно устанавливать на каждый беспилотный автомобиль «глаза», но определенный индикатор должен быть. «Недостаточно исследований взаимодействия между беспилотными автомобилями и окружающими их людьми, такими как пешеходы», — подытожили специалисты.

В мае исследователь Жирка Булруш заявил, что беспилотные автомобили могут усугубить дорожную ситуацию, а не решить проблемы с пробками. По словам эксперта, это будет вызвано тем, что беспилотный транспорт будет широко популярен.

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Андрей Ставицкий
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