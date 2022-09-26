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Пострадавший при стрельбе в Ижевске школьник рассказал о случившемся

Пострадавший при стрельбе в Ижевске ученик заявил, что полиция прибыла через 10-20 минут

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Пострадавший при стрельбе в школе № 88 в Ижевске ученик заявил, что полиция прибыла на место через 10-20 минут. Его рассказ о случившемся приводит РЕН ТВ в Тelegram-канале.

Мальчик пояснил, что после первых выстрелов он и его одноклассники спрятались в кабинете.

«Полиция приехала минут через 10-20 и уже в общей сумме через 40 минут она выламывала дверь и эвакуировала нас», — отметил пострадавший.

Он добавил, что в кабинете был практически весь класс и учитель, примерно 17-18 человек. Все они остались целы.

До этого раненый учащийся ижевской школы №88 рассказал «Ленте.ру», что побежал в кабинет директора сразу после начала стрельбы и сообщил о нападении.

О происшествии в Удмуртии стало известно утром 26 сентября. По последним данным, при стрельбе в школе № 88 в Ижевске погибли 13 человек, в том числе семь детей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в регионе трехдневный траур.

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Анна Щербакова
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