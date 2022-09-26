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Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в предсезонном матче НХЛ

Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ

Фото: Bruce Fedyck / Reuters

«Миннесота Уайлд» победила «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Миннесоте и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. Одержать победу команде помог российский форвард Кирилл Капризов. На счету 25-летнего хоккеиста гол и результативный пас. Игрок провел на льду 16 минут 49 секунд и досрочно покинул площадку из-за повреждения.

Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2020 году дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком по итогам сезона-2020/2021.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ начнется 7 октября. В первой игре встретятся «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдет 1312 матчей.

Дарья Коршунова
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