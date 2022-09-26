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Трансгендер с внешностью Барби появился на публике в откровенном наряде

Трансгендер Родриго Алвес из Бразилии появился на публике в платье с глубоким декольте

Фото: Amauri Nehn / BACKGRID / Legion-media.ru

Трансгендер с внешностью Барби Родриго Алвес, также известный под именем Джессика, вышел в свет в откровенном наряде и привлек внимание папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

39-летний уроженец Бразилии появился на публике в облегающем платье длины миди фиолетового цвета, которые дополняет глубокое декольте и бретели. Из аксессуаров на нем — прозрачные высокие перчатки в тон образа, а также множество колец и серьги-кольца. В качестве обуви он выбрал бежевые лодочки на шпильке, а на лицо звезда нанес яркий макияж.

Фото: Amauri Nehn / BACKGRID / Legion-media.ru

Читатели издания раскритиковали внешний вид героя материала в многочисленных комментариях под опубликованными фотографиями. «У меня нет слов», «Какой ужас», «Мне стало нехорошо», «Что с ним не так?», «Выколите мне глаза», «Если честно, я в шоке», — высказывались пользователи сети.

Известно, что в январе 2020 года Алвес сделал каминг-аут, заявив, что теперь он — трансгендерная женщина по имени Джессика. Новая внешность обошлась герою материала в 900 тысяч фунтов стерлингов (61,7 миллиона рублей). Деньги пошли, в частности, на увеличение груди и ягодиц, а также удаление кадыка.

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Карина Черных
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