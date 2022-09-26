Блинкен высказался о переговорах с Россией по Украине

Блинкен: никаких конфиденциальных переговоров об урегулировании на Украине не ведется

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS заявил, что в настоящее время Вашингтон не ведет никаких конфиденциальных переговоров с Москвой об урегулировании конфликта на Украине.

По словам Блинкена, Россия «не демонстрирует никакой готовности участвовать в конструктивных обсуждениях». «Если и когда это изменится, мы сделаем все, чтобы поддержать дипломатический процесс», — указал госсекретарь.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс с Украиной востребован для достижения целей спецоперации (СВО).При этом он отметил, что пока нет предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом.

«Неоднократно президент Владимир Путин объяснял, что несколько месяцев тому назад украинская сторона вышла из переговорного процесса», — отметил Песков.