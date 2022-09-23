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Кремль ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной

Песков заявил, что переговоры с Украиной востребованы для достижения целей СВО

Фото: Shutterstock

Переговорный процесс с Украиной востребован для достижения целей специальной операции (СВО), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что пока нет предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом.

«Неоднократно президент Владимир Путин объяснял, что несколько месяцев тому назад украинская сторона ушла из переговорного процесса», — отметил Песков.

Ранее участник переговорного процесса, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий счел невозможными переговоры с Украиной в случае присоединения Донбасса к России.

5 сентября представитель Кремля подчеркивал, что России есть о чем говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве знают все условия Москвы, и они не изменились, добавил Песков.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал переговоры Украины с Россией «смертным приговором» и подчеркнул, что глава республики Владимир Зеленский настроен однозначно против них.

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Анна Щербакова
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