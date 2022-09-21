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В ГД ответили на вопрос о переговорах с Украиной в случае присоединения Донбасса

Слуцкий счел невозможными переговоры с Украиной в случае присоединения Донбасса к РФ

Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

В случае присоединения территорий Донбасса к России речи о переговорах с Украиной быть не может. Об этом заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Объясняя невозможность возобновления переговорного процесса, Слуцкий указал, что киевские власти ориентируются сейчас на мнение Запада.

«Речи о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и движимая им хунта в Киеве заявили о том, что они не готовы к переговорам», — сказал Слуцкий.

Лидер ЛДПР допустил, что переговоры могут начаться при капитуляции.

5 сентября представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что России есть о чем говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь главы государства подчеркивал, что в Киеве знают все условия Москвы, и они не изменились.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал переговоры Украины с Россией «смертным приговором» и подчеркнул, что глава республики Владимир Зеленский настроен однозначно против них.

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Анна Щербакова
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