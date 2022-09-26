В Госдуме высказались о безопасности в школах после стрельбы в Ижевске

Депутат Кузьмин: обеспечивать безопасность в школах должны муниципалитет и регион

Обеспечивать безопасность в учебных учреждениях крайне необходимо, но эти функции должны выполняться на уровне муниципального образования, района и региона, считает член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин. Своим мнением после стрельбы в Ижевске он поделился с «Лентой.ру».

«Должны быть подготовленные люди, которые наблюдают, при чем круглосуточно. Но эти функции должно обеспечивать муниципальное образование, на мой взгляд, и регион в рамках тех возможностей и тех правил, которые они считают необходимыми. Потому что школа от школы отличается очень серьезно. Если это сельская школа или школа, расположенная в ауле, или школа, расположенная в городе — формирование условий безопасности разное, хоть и образование у нас единое», — высказался депутат.

Организацией безопасности в учебных учреждениях не должны заниматься полиция или Росгвардия, убежден он, так как это не их функции, и обеспечение круглосуточных дежурств этим ведомств в школах будет слишком дорогостоящим. «Это огромнейшие затраты, которые могут быть равноценны примерно строительству десятков школ, и это не их функции, это охрана общественного порядка. Здесь, конечно, это работа участкового, откуда взялся этот человек, стоял ли он на учете, это работа общественности, соседей, и так далее», — прокомментировал Кузьмин.

Ведь мы на сегодня, к сожалению, не знаем, кто даже живет на нашей лестничной площадке, что происходит в семье, какое психологическое состояние. В аулах, селах более внимательное отношение. В городах мы немножко невнимательны, безалаберны, занимаемся только своими делами Михаил Кузьмин депутат Госдумы

Депутат также выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в ижевской школе.

Атака на школу в Удмуртии произошла утром в понедельник, 26 сентября. Стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме с нацистской символикой на одежде ворвался в школу № 88 на Пушкинской улице. После нападения он покончил с собой.

Во время происшествия погибли 13 человек, в их числе семь детей и шесть взрослых — двое охранников и двое учителей. Также 7 взрослых и 14 школьников были ранены.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом») и 222 («Незаконное хранение и ношение оружия») УК РФ. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина оно передано для расследования в Главное следственное управление ведомства.

