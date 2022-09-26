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Москвичи потеряли интерес к просторным квартирам

Спрос на новые просторные квартиры в Старой Москве упал на 33,2 процента за год

Фото: Deborah Cortelazzi / Unsplash

В Старой Москве упал спрос на новые квартиры площадью более 55 квадратных метров — количество заключенных сделок с крупноформатными лотами за период с августа 2021 года по август 2022 года сократилось на 33,2 процента. О том, что москвичи потеряли интерес к просторным объектам, «Ленте.ру» сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Эксперты отметили, что при этом за год повысился спрос на две другие анализируемые категории лотов — площадью до 30 «квадратов» и от 30 до 55 «квадратов». Положительная динамика для малоформатных объектов составила 23,6 процента, для квартир площадью от 30 до 55 квадратных метров — 6,7 процента. Всего в Старой Москве на первичном рынке с начала текущего года по август заключили 33,7 тысячи сделок, что на 9,5 процента меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

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Доля продаж новых квартир метражом от 55 «квадратов» за год упала на 11,9 процентных пункта, до 33,4 процента от общего числа сделок. Показатель для малоформатных объектов, напротив, увеличился на 4 процентных пункта, до 15,2 процента. Наиболее востребованными в 2022 году оказались лоты площадью от 30 до 55 квадратных метров, на долю которых пришлось 51,3 процента от всех продаж. Положительная динамика для таких объектов за год составила 7,8 процентных пункта.

В сентябре гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил субсидировать ипотеку на большие квартиры. По его словам, введение подобной меры прекратит практику, когда значительная часть новостроек состоит из однокомнатных квартир.

Полина Кислицына
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