Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России стали строить меньше апартаментов

Level Group: предложение апартаментов в России сократилось до 15 процентов

Фото: Jeremy Bezanger / Unsplash

За год предложение апартаментов в России снизилось до 15 процентов. О том, что в стране стали строить меньше подобных объектов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные девелоперской компании Level Group.

Год назад апартаменты составляли 25 процентов от общего объема новостроек. Покупатели также стали меньше интересоваться такой недвижимостью — спрос снизился с 10 процентов до 7 процентов. В компании отметили, что на данный момент в Москве доля апартаментов от всего объема предложения находится на уровне 10-12 процентов, в Санкт-Петербурге — на уровне 7-8 процентов. Однако два года назад показатели были почти в два раза больше.

Снижение интереса к покупке апартаментов эксперты объяснили тем, что раньше он поддерживался перспективой признания таких объектов жильем. Однако законопроект пока находится в разработке. На апартаменты также не действует льготная ипотека.

В августе 2022 года аналитики компании Knight Frank Russia выяснили, что за первые шесть месяцев 2022 года апартаменты в башнях Московского международного делового центра «Москва-Сити» на первичном рынке подешевели на семь процентов. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в первом полугодии составила 709 тысяч рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска
Объяснено долгое существование циклонов на Юпитере
Косметолог назвал популярные у мужчин экспресс-процедуры
В Совфеде предложили запретить выезд из страны россиянам призывного возраста
Российский стилист назвала портящие образ модели брюк на осень и зиму
Глава Удмуртии сообщил о погибших детях при стрельбе в школе Ижевска
Кишинев попросит Москву исключить мобилизацию молдаван
Постпред России заявил о деградации в работе Совета МАГАТЭ
В FIS заявили о неверном толковании слов о возможном допуске россиян к турнирам
Референдум в Херсоне состоялся
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.