В России стали строить меньше апартаментов

Level Group: предложение апартаментов в России сократилось до 15 процентов

За год предложение апартаментов в России снизилось до 15 процентов. О том, что в стране стали строить меньше подобных объектов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные девелоперской компании Level Group.

Год назад апартаменты составляли 25 процентов от общего объема новостроек. Покупатели также стали меньше интересоваться такой недвижимостью — спрос снизился с 10 процентов до 7 процентов. В компании отметили, что на данный момент в Москве доля апартаментов от всего объема предложения находится на уровне 10-12 процентов, в Санкт-Петербурге — на уровне 7-8 процентов. Однако два года назад показатели были почти в два раза больше.

Снижение интереса к покупке апартаментов эксперты объяснили тем, что раньше он поддерживался перспективой признания таких объектов жильем. Однако законопроект пока находится в разработке. На апартаменты также не действует льготная ипотека.

В августе 2022 года аналитики компании Knight Frank Russia выяснили, что за первые шесть месяцев 2022 года апартаменты в башнях Московского международного делового центра «Москва-Сити» на первичном рынке подешевели на семь процентов. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в первом полугодии составила 709 тысяч рублей.