Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Путин встретился с Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко приехал в Россию, где проведет переговоры с Путиным

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

Как стало известно каналу, президенты уже встретились. Также отмечается, что Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом. Вопросы, которые он обсудит с российским президентом, не анонсировались, однако ранее Лукашенко заявлял, что планировал обсудить с Путиным каботажные перевозки.

Ранее Лукашенко назвал себя и Путина националистами. «Если послушать меня, Путина, русских или белорусов — мы националисты», — высказался белорусский президент. Он дал определение слову «националист» — «тот, кто радеет за свое, за суверенитет, за независимость, за свой язык, за свою культуру и прочее».

Также Лукашенко рассказал о решении про мобилизацию в Белоруссии. По его словам, в стране не планируется проводить мобилизацию, все подобные сообщения в информационном поле являются фейковой информацией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска
Глава Удмуртии сообщил о гибели охранника при стрельбе в ижевской школе
Стало известно о поджоге входа в военкомат в Урюпинске
Объяснено долгое существование циклонов на Юпитере
Косметолог назвал популярные у мужчин экспресс-процедуры
В Совфеде предложили запретить выезд из страны россиянам призывного возраста
Российский стилист назвала портящие образ модели брюк на осень и зиму
Глава Удмуртии сообщил о погибших детях при стрельбе в школе Ижевска
Кишинев попросит Москву исключить мобилизацию молдаван
Постпред России заявил о деградации в работе совета МАГАТЭ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.