Путин встретился с Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко приехал в Россию, где проведет переговоры с Путиным

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

Как стало известно каналу, президенты уже встретились. Также отмечается, что Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом. Вопросы, которые он обсудит с российским президентом, не анонсировались, однако ранее Лукашенко заявлял, что планировал обсудить с Путиным каботажные перевозки.

Ранее Лукашенко назвал себя и Путина националистами. «Если послушать меня, Путина, русских или белорусов — мы националисты», — высказался белорусский президент. Он дал определение слову «националист» — «тот, кто радеет за свое, за суверенитет, за независимость, за свой язык, за свою культуру и прочее».

Также Лукашенко рассказал о решении про мобилизацию в Белоруссии. По его словам, в стране не планируется проводить мобилизацию, все подобные сообщения в информационном поле являются фейковой информацией.