Лукашенко рассказал о решении про мобилизацию в Белоруссии

Президент Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет мобилизации

В Белоруссии не планируется проводить мобилизацию, все подобные сообщения в информационном поле являются фейковой информацией. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает агентство «БелТА».

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — рассказал о решении властей президент.

Лукашенко также подчеркнул, что Минобороны Белоруссии следят и реагируют на поступающие извне угрозы, поэтому вооруженные силы страны регулярно проводят учения, в том числе контртеррористические и с участием народного ополчения страны.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что народное ополчение республики нужно для ее защиты. Он отметил, что лидер республики поставил задачу «сделать все возможное, чтобы агрессивные соседи не ударили через территорию Беларуси с запада нашей братской России».

