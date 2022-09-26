Минобороны отчиталось об уничтожении десятков солдат ВСУ в Николаевской области

Минобороны заявило об уничтожении 50 солдат ВСУ в районе Очакова в Николаевской области

Российские войска ударом уничтожили до 50 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Очакова Николаевской области. Об этом в понедельник, 26 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что высокоточный удар был нанесен по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ. Кроме живой силы противника было уничтожено 10 единиц военной техники, а также более двух тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по двум бригадам ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), уничтожено свыше 100 боевиков. Там уточнили, что удары были нанесены по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).