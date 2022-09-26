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ВКС России уничтожили пункты «Иностранного легиона» в ДНР

МО России заявило об уничтожении ВКС пунктов дисклокации «Иностранного легиона» в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Воздушно-космические силы России (ВКС) за минувшие сутки уничтожили пункты временной дислокации «Иностранного легиона» и подразделений нацформирований в районе Святогорска Донецкой народной республики. Об этом заявил журналистам в понедельник, 26 сентября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что в результате удара было уничтожено до 100 украинских бойцов.

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В Минобороны отметили, что также был произведен высокоточный удар по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины в районе Очакова Николаевской области. В результате были уничтожены до 50-ти боевиков, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов противника, подчеркнул Конашенков.

Ранее российское военное ведомство докладывало об уничтожении до 100 украинских солдат в Херсонской области.

Конашенков тогда сообщал, что удары были нанесены по живой силе 59-й мотопехотной бригады ВСУ, дислоцировавшейся в районе населенных пунктов Терновка и Андреевка.

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Анна Щербакова
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