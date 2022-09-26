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МАГАТЭ уличили в нежелании называть виновных в обстреле ЗАЭС из-за США

Постпред Ульянов: МАГАТЭ молчит о виновных в обстрелах Запорожской АЭС из-за давления США

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) молчит о виновных в обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за давления США. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат уличил организацию в нежелании называть сторону, ответственную за обстрелы АЭС. «Конечно же, после визита на ЗАЭС и размещения там двух своих сотрудников агентство убедилось в том, что огонь ведется с украинской стороны, но в публичных докладах этот аспект обходит стороной. Думается, что это во многом результат давления со стороны США и их союзников, но не только», — указал дипломат.

Ульянов также предположил, что МАГАТЭ не озвучивает обвинения в адрес одной из сторон из-за специфики мандата. «В нем прямо не предусмотрена функция атрибуции, то есть установления виновных в совершении противоправных действий в отношении ядерных объектов», — отметил он.

Постпред обратил внимание, что гендиректору организации Рафаэлю Гросси стоит устранить «этот недостаток» при согласовании зоны ядерной и физической ядерной безопасности на и вокруг ЗАЭС.

Ранее Ульянов заявил, что Украина пожалела, что согласилась на постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. По его словам, присутствие миссии агентства позволяет обеспечить существенно более объективную картину положения дел на станции. «Места для украинских и западных спекуляций на этот счет становится все меньше», — указал он.

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Анжелика Бережная
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