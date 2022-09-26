Пашинян отправился во Францию для встречи с Макроном

Премьер Армении Пашинян отправился во Францию для встречи с президентом Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился во Францию, где у него состоится встреча с президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба премьера.

«Пашинян с рабочим визитом отбыл во Французскую Республику. Сегодня вечером в Елисейском дворце состоится встреча премьер-министра республики Армения Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона», — говорится в сообщении.

Подробности предстоящей встречи не приводятся.