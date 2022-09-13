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Макрон выразил готовность поговорить с Алиевым

В МИД Франции заявили, что Макрон готов поговорить с президентом Азербайджана Алиевым

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность поговорить со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил представитель МИД Пятой Республики, передает ТАСС.

«Президент Макрон готов провести обмен мнениями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — уточнил представитель внешнеполитического ведомства. По его словам, ранее французский глава государства провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам французского дипломата, Париж призывает Баку к соблюдению режима прекращения огня и уважению территориальной целостности Армении.

Об эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе стало известно 12 сентября. В Минобороны Армении сообщили об обстрелах своих приграничных территорий. В Баку, в свою очередь, заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.

Виктория Кондратьева
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