Макрон выразил готовность поговорить с Алиевым

В МИД Франции заявили, что Макрон готов поговорить с президентом Азербайджана Алиевым

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность поговорить со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил представитель МИД Пятой Республики, передает ТАСС.

«Президент Макрон готов провести обмен мнениями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — уточнил представитель внешнеполитического ведомства. По его словам, ранее французский глава государства провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам французского дипломата, Париж призывает Баку к соблюдению режима прекращения огня и уважению территориальной целостности Армении.

Об эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе стало известно 12 сентября. В Минобороны Армении сообщили об обстрелах своих приграничных территорий. В Баку, в свою очередь, заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.