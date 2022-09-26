Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минздрав направил в Ижевск медиков для помощи пострадавшим при стрельбе в школе

Минздрав направил в Ижевск специалистов для медпомощи пострадавшим при стрельбе в школе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Минздрав России направил в Ижевск группу специалистов для оказания медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Михаила Мурашко Алексея Кузнецова.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают 14 бригад скорой помощи. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов.

Ранее в пресс-службе МВД России «Ленте.ру» сообщили, что в результате нападения неизвестного на школу в Ижевске погибли шесть человек, еще 20 пострадали. Полицейские также нашли тело преступника. Предварительно, он покончил с собой.

В свою очередь, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что среди погибших и раненых есть дети. Также известно, что нападавший убил охранника учебного заведения.

О стрельбе в ижевской школе № 88 стало известно утром 26 сентября. Неизвестный мужчина в черном костюме напал на учебное заведение во время уроков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В СКР рассказали о выросшем числе погибших при стрельбе в школе в Ижевске
Минобороны заявило о потере ВСУ более 120 бойцов под Харьковом
В Подмосковье подросток погиб при попытке перепрыгнуть собаку
Интернет Starlink появится в школьных автобусах
В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе Ижевска
Стало известно о нацистской символике на одежде напавшего на школу в Ижевске
Мужчина несколько лет мочился на могилу бывшей жены
Лукашенко отказался терпеть унижения со стороны Запада
ВКС России уничтожили пункты «Иностранного легиона» в ДНР
Российский губернатор дал двое суток на возвращение незаконно мобилизованных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.