На Украине исправили слова Зеленского о поставках западного оружия

Пресс-секретарь главы Украины Никифоров поправил слова Зеленского о поставке ЗРК NASAMS

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров поправил слова главы государства о получении зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из США. Он уточнил, что украинский лидер заявил только о согласии на поставку систем, его слова передает издание «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости»).

«Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили», — сказал Никифоров.

Ранее Зеленский сообщил, что на Украину были поставлены ЗРК «я хочу поблагодарить президента [Соединенных Штатов Джо] Байдена за положительное решение, которое уже было принято, и конгресс США, мы получили NASAMS».

Спикер командования украинских Воздушных сил (ВС) Юрий Игнат заявил, что Киев ожидает от Запада новых систем противовоздушной обороны (ПВО): немецкую IRIST и норвежскую NASAMS. Как он сообщает, сейчас военным Украины приходится использовать комплексы ПВО, разработанные около полувека назад.