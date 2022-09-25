Зеленский сообщил о поставленных на Украину американских ЗРК NASAMS

Президент Украины Зеленский сообщил, что Киев уже получил обещанные США ЗРК NASAMS

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS сообщил, что Киев уже получил зенитно-ракетные комплексе (ЗРК) NASAMS, обещанные США.

«Я хочу поблагодарить президента [Джо] Байдена за положительное решение, которое уже было принято. и конгресс США, мы получили NASAMS», — заявил политик.

Ранее спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев ожидает от Запада новых систем противовоздушной обороны (ПВО): немецкую IRIST и норвежскую NASAMS. По его словам, сейчас ВСУ приходится использовать комплексы ПВО, разработанные около полувека назад, а также американские переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер».

