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Раскрыт новый метод стрижки для обладательниц кудрявых волос

The Symbol: алмазный метод стрижки идеально подойдет обладательницам пористых волос

Фото: Unsplash

Модные редакторы The Symbol раскрыли новый метод стрижки, идеально подходящий девушкам с кудрявыми волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о так называемом алмазном методе, который, в отличие от классического, выполняется только на сухих волосах. По словам экспертов, подобный способ позволяет мастеру точнее рассчитать длину и толщину стрижки, поэтому парикмахеры, как правило, применяют его в работе с обладательницами пористых волос и каскадных причесок.

В частности, алмазный метод используют при создании любых многослойных причесок, в том числе midi flick, которая является одной из разновидностей каскада, где слои разной длины аккуратно обрамляют лицо и расходятся по всей длине волос. Отмечается, что данная прическа, которая была популярна в 1990-х годах, вновь обрела актуальность в текущем сезоне.

В июле редакторы модного Glamour назвали прическу французской актрисы, певицы и модели Брижит Бардо трендом 2022 года. Популярность обрел оттенок волос кинозвезды «золотистый блонд», а также широкая челка, каскадная стрижка по всей длине волос и объемная укладка с завитыми локонами.

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Майя Пономаренко
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