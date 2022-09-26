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Референдум в Херсоне состоялся

Глава ЦИК Херсона Захарова: референдум состоялся, явка составила более 50 процентов
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: ТАСС

Референдум в Херсонской области о выходе из состава Украины и присоединении к России состоялся, заявила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова, передает РИА Новости. По ее словам, явка на голосовании составила более 50 процентов.

«По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8603 избирателя, проживающих на территории Российской Федерации. Итого мы имеем более 25 тысяч, проголосовавших за пределами Херсонской области, и можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50 процентов с учетом зарубежных избирательных участков», — сообщила Захарова.

Глава регионального избиркома также рассказала, что 26 сентября голосование началось в 8 утра, 543 выездные группы выехали на маршруты. «Охватывать мы будем сегодня так же, как и предыдущие дни всю территорию Херсонской области», — уточнила Захарова.

Ранее стало известно об атаке Вооруженных силы Украины (ВСУ) на избирательный участок в Луганской народной республике, его обстреляли из артиллерии, однако успеха удар не возымел.

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