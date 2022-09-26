Перечислены последствия задержания японского консула за шпионаж

Депутат Чепа: шпионаж японского консула нельзя назвать из ряда вон выходящим событием

В сегодняшней политике шпионаж японского консула нельзя назвать из ряда вон выходящим событием. Все действия направлены против России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил последствия задержания.

Во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали с поличным японского консула Мотоки Тацунори за шпионаж. Сотрудники спецслужбы задержали консула во время получения за деньги данных ограниченного распространения о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Тацунори объявили персоной нон грата.

Сейчас японцы вышлют кого-то нашего в ответ, кого-то невиновного Алексей Чепа депутат Госдумы

«Тацунори будет выслан за шпионаж. Это абсолютно понятно. Больше ему ничего не грозит», — сообщил Чепа.

Депутат убежден, что на российско-японские отношения это событие почти никак не повлияет. «По сравнению со сложностями сегодняшних отношений это такое событие не из ряда вон выходящее. Понятно, что сегодня активизировались спецслужбы. Все действия направлены против нашей страны. Но мы не дремлем», — заявил он.

Также Чепа сообщил, что после высылки Танцуори из России вместо него японская сторона отправит другого консула или заместителя консула. «На этом событии работа Японии не закончится», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Владивостока по подозрению в госизмене. Он занимался сбором секретных сведений для военной разведки Украины.