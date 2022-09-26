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Сербия усилит координацию по внешней политике с Россией

Euractiv: глава МИД Сербии заступился за план по координации внешней политики с Россией
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Yuri Kochetkov / Reuters

Сербия решила усилить координацию по внешней политике с Россией. Глава МИД Сербии Никола Селакович заступился за соответствующий план, его слова приводит Euractiv.

«Что касается меня, то я думаю, что у правительства была возможность, в силу сложившейся ситуации и отношений, отказаться от такого плана. Но я не вижу в этом плане ничего фундаментального, кроме предлога для нападок и дисциплинарного воздействия на Сербию, особенно со стороны тех, кто даже не видел этот документ», — сказал глава ведомства.

По его словам, план повторяет содержание документов, которые были неоднократно подписаны с Россией начиная с 1996 года. Он также сказал, что соглашение включает только двусторонние и многосторонние консультации, связанные с ООН, но не консультации по политике безопасности.

Ранее Селакович заявил, что Сербия не признает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Он объяснил, что в соответствии с Уставом ООН и «общепринятыми принципами и нормами» международного права страна не может принять результаты голосования.

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Виктория Кондратьева
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