США прокомментировали предоставление убежища для граждан России

В Белом доме заявили, что США будут изучать обращения уклонистов от призыва в России

Власти США будут в индивидуальном порядке рассматривать возможные обращения о предоставлении убежища для граждан России, которые хотят избежать призыва на военную службу в связи с частичной мобилизацией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Представителю Белого дома был задан вопрос о том, какую позицию занимает президент США Джо Байден по обсуждающемуся в Европе вопросу о возможности предоставления убежища.

«Предоставлю другим странам самим говорить о своей политике, не буду говорить с этой трибуны об их политике», — сказала она.

При этом она отметила, что США проводили различие между действиями российского правительства, его вооруженными силами на Украине и российским народом.

Ранее Нидерланды призвали Европейский союз (ЕС) запретить выдачу туристических виз россиянам.