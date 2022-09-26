Украина вновь запросила танки Leopard после очередного отказа

Посол Украины в Берлине Макеев после отказа вновь потребовал у ФРГ танки Leopard

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев вновь потребовал у канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Киеву танки Leopard после очередного отказа со стороны немецких властей. Об этом посол написал в личном Twitter-аккаунте.

В публикации посол опубликовал видео с самоходной зенитной установкой Gepard и написал, что «Украине нужна еще одна крупная кошка — леопард», которая «поможет расширить ареал страны на востоке», имея в виду немецкие танки Leopard.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его разочаровывают сигналы из Германии, которые касаются поставок танков Leopard и боевых машин пехоты (БМП) Marder. Он сообщил, что не видит ни единой причины для отказа от поставок — «только абстрактные страхи и оправдания». Кроме того, он счел «загадкой» отказ Германии поставлять танки, которые запросил Киев.

Макеев был назначен послом Украины в ФРГ 23 сентября. Официальной причиной увольнения предыдущего посла Андрея Мельникова, который известен резкими высказываниями в адрес немецких властей, была названа плановая ротация.