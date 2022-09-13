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Киев обвинил Берлин в игнорировании просьб о поставках оружия

Глава МИД Украины Кулеба: Берлин игнорирует просьбы о поставках танков и БМП Киеву

Фото: Dmytro Kuleba / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Берлин в игнорировании просьб о поставках Киеву танков Leopard и боевых машин пехоты (БМП) Marder. Соответствующий пост появился в его Twitter.

«Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры", чтобы освободить людей и спасти их от геноцида. Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Почему боится Берлин, а Киев — нет?» — написал он.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок ушла от ответа на запрос Киева о поставках танков Leopard во время недавнего визита на Украину.

7 сентября глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера. Министр подчеркнула, что Берлин намерен продолжить поддержку Киева и уже передал «невероятно много» вооружений украинской стороне.

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Варвара Кошечкина
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