В России задумались о выделении сотен миллиардов для ослабления рубля

«Ведомости»: Минфин в 2023 году может направить на закупки валюты почти 1 трлн рублей

Минфин России задумывается над тем, чтобы в 2023 году выделить на закупки валюты сумму в сотни миллиардов рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики».

Из документа следует, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 2023 году составят 939 миллиардов рублей и, по словам близкого к правительству источника, теоретически эту сумму могут направить на валютные интервенции для ослабления рубля в рамках бюджетного правила, которое планируется перезапустить. Притом на практике вряд ли почти весь триллион сверхдоходов будет использован для закупки валюты, уточнил собеседник издания.

Ежегодный объем так называемых базовых нефтегазовых поступлений в период 2023-2025 годов определен в документе на уровне 8 триллионов рублей. Свердоходами считаются суммы выше этого показателя. Ранее планка определялась через цену отсечения и объем добычи, а теперь же, в условия падения и добычи, и экспорта целесообразно перейти к абсолютным показателям базовых нефтегазовых доходов, считает Минфин. Снижение показателей последовало за началом военной операции на Украине, на которую был дан санкционный ответ.

Курс рубля в условиях санкционного давления в последние месяцы находится на высоком уровне, что обусловлено административными мерами и падением спроса на зарубежную валюту со стороны российских импортеров. В правительстве неоднократно подчеркивали, что слишком крепкий рубль — большая проблема для бюджета. Как объясняли в Минфине, рост курса российской валюты на 1 рубль обходится бюджету в сумму от 130 до 200 миллиардов рублей.

