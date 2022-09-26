Гинеколог рассказала о смертельном заболевании беременных

Гинеколог Ольга Каплина: тромбоз может привести к гибели плода и беременной женщины

Тромбоз может привести к закупорке сосудов плаценты и гибели плода, рассказала гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности, гемостазиолог Ольга Каплина. «Ленте.ру» она назвала и другие последствия смертельно-опасного заболевания беременных женщин.

Во время беременности повышается риск тромбозов и заболеваний, связанных со свертываемостью крови, пояснила Каплина. Под действием гормонального фона в организме беременной начинается подготовка к будущим родам, что отражается также на скорости свертываемости крови. Так природа защищает женщину от обильной кровопотери.

При беременности тромбы могут закупоривать сосуды матки, плаценты, что приводит к прекращению развития и гибели плода, а также опасно для жизни будущей матери, предупредила гинеколог-эндокринолог.

У будущих матерей с лишним весом, сахарным диабетом, гипертензией и другими серьезными патологиями риск возникновения тромбоза увеличивается в несколько раз Ольга Каплина гинеколог-эндокринолог

Также факторами риска образования тромбов у беременных женщин являются наличие близких родственников с тромбозом, антифосфолипидные антитела, генетическая тромбофилия, поздняя беременность, многоплодная беременность, постельный режим по показаниям ведения беременности с угрозой прерывания, кесарево сечение, ЭКО, системная красная волчанка, сахарный диабет и ревматоидный артрит, — перечислила Каплина.

Беременной женщине при отсутствии противопоказаний следует заниматься посильными видами спорта, больше гулять, ходить пешком, плавать в бассейне, посещать фитнес для беременных, посоветовала гинеколог-эндокринолог.

Врач отметила, для того, чтобы не развилось опасное заболевание, женщине нужно пить не менее двух литров чистой воды ежедневно, выполнять простые упражнения для ног, ходить, двигаться, менять положения тела, при увеличенных венах на ногах носить компрессионные чулки, надевая их сразу после пробуждения на весь день.

Если же у будущей матери выявили тромбофилию, ей назначают инъекции низкомолекулярных гепаринов. Это лечение помогает правильно сформировать плаценту и устранить риски закупорки сосудов тромбами, рассказала собеседница «Ленты.ру».

«Не забывайте, что активность, правильное питание, здоровый образ жизни и полезные привычки — лучшая профилактика тромбозов и других осложнений, несущих риски для плода и матерей», — подвела итог врач.

Ранее Ольга Каплина рассказала, сколько времени нужно организму на восстановление после выкидыша. Она отметила, что уже через два месяца после потери нерожденного ребенка можно планировать новую беременность.

