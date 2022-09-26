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Ереван отказался участвовать в учениях ОДКБ из-за ситуации на границе

Минобороны Армении заявило об отказе от участия в учениях ОДКБ в Казахстане

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Ереван отказался от участия в учениях Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Казахстане с 26 сентября по 8 октября. Об этом сообщили в Минобороны Армении, передает ТАСС.

«Принимая во внимание ситуацию, создавшуюся на армяно-азербайджанской границе в результате осуществленной Азербайджаном агрессии, Минобороны, исходя из задач, которые поставлены перед ВС Республики Армения, приняло решение воздержаться от участия в учениях, которые будут проводиться в рамках ОДКБ в Республике Казахстан», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что юге и юго-востоке Казахстана, в Жамбылской и Алматинской областях пройдут учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Сообщается, что в ходе учений будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения.

12 сентября появилась информация о вооруженных столкновениях на границе между Арменией и Азербайджаном. Минобороны Армении сообщили об обстрелах приграничных территорий. В Баку в свою очередь заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.

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Алевтина Запольская
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