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В Казахстане пройдут военные учения ОДКБ

В Жамбылской и Алматинской областях Казахстана пройдут военные учения КСОР ОДКБ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На юге и юго-востоке Казахстана, в Жамбылской и Алматинской областях, пройдут учения коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022» и «Эшелон-2022». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

Отмечается, что тренировочные маневры КСОР будут проходить с 26 сентября по 8 октября.

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Георгий Нестеров
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