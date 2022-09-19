ОДКБ призвала Киргизию и Таджикистан не применять силу

ОДКБ назвала неприемлемым применение силы между Киргизией и Таджикистаном

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считает неприемлемым применение силы на границе Киргизии и Таджикистана, говорится в сообщении организации, передает ТАСС. Кроме того, ОДКБ готова выступить в качестве посредника для достижения компромисса между двумя государствами.

«Считаем неприемлемыми любые попытки применения силы для решения спорных вопросов и убеждены в безальтернативности политико-дипломатических подходов. ОДКБ готова всемерно наращивать посреднические усилия для достижения устойчивого компромисса», — указывается в заявлении организации.

Кроме того, в ОДКБ заявили, что «с болью и горечью» восприняли новости о жертвах в результате столкновений на киргизо-таджикской границе с 14 по 17 сентября. «Искренне соболезнуем народам двух братских стран в связи с постигшей их трагедией», — резюмируется в сообщении.

14 сентября стало известно о вооруженном столкновении на киргизско-таджикской границе. В Бишкеке сообщали, что Душанбе применял в том числе реактивные системы залпового огня.