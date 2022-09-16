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Появилось видео стрельбы РСЗО на границе Киргизии и Таджикистана

Погранслужба Киргизии опубликовала кадры стрельбы, предположительно, РСЗО Таджикистана

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии опубликовала кадры стрельбы реактивной системы залпового огня (РСЗО) на границе с Таджикистаном. Видео размещено в Telegram-канале ведомства. В киргизской погранслужбе заявили, что ведущая огонь установка принадлежит армии Таджикистана.

На кадрах видно, как стоящая на проселочной дороге РСЗО, предположительно БМ-21 «Град», ведет огонь. Установка стреляет примерно в сотне метрах от людей в гражданском.

Ранее в Киргизии заявили, что военные Таджикистана применяют в боевых столкновениях на границе тяжелую бронетехнику, авиацию и РСЗО. В Душанбе, в свою очередь, сообщили, что Бишкек не принял предложение о мирных переговорах по ситуации на границе.

Василий Мека
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