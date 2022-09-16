В Киргизии заявили о стрельбе из РСЗО со стороны Таджикистана

В ГКНБ Киргизии заявили, что Таджикистан применяет РСЗО

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии заявил, что военные Таджикистана применяют в боевых столкновениях на границе тяжелую бронетехнику, авиацию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), передает «Интерфакс».

«По всему периметру киргизско-таджикской границы идут тяжелые бои, где таджикская сторона использует тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня», — утверждает киргизская погранслужба.

Как сообщает ведомство, Киргизия отражает все атаки с земли и воздуха, не давая возможности захватить территорию, населенные пункты страны.

Ранее погранслужба Госкомитета Нацбезопасности Таджикистана заявила, что киргизская сторона не приняла предложение о мирных переговорах по ситуации на границе. Киргизия, в свою очередь, обвинила Таджикистан в отказе соблюдать договоренность о прекращении огня.

Ранее представители стран провели переговоры, в ходе которых договорились об урегулировании конфликта.