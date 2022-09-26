В Тобольске управляющая компания решила судиться с жильцами из-за слишком низких тарифов

В Тобольске управляющая компания (УК) решила судиться с собственниками одного из домов, утвердившими слишком низкие тарифы на услуги жилищников. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского суда.

На собрании собственников в доме, расположенном по адресу улица Октябрьская, 62, обсуждался вопрос установки новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По результатам встречи владельцы квартир приняли решение установить плату за содержание жилья на уровне 20,89 рубля за квадратный метр, а за работу домофона — по 39,85 рубля. Собственники согласились, что тариф за содержание жилого помещение увеличится на 7,74 процента.

В управляющей компании «Комфортный дом», обслуживающей дом на улице Октябрьской, заявили, что собственники определились с размером будущих плат на услуги организации без учета ее предложений. Ее сотрудники сочли, что такие скромные тарифы не позволят УК справляться со своими обязанностями, и решили подать на жильцов в суд, чтобы добиться повышения тарифов.

В 2021 году руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ Московской коллегии адвокатов Сергей Сергеев рассказал о популярном обмане с повышением платы за услуги ЖКХ. Он отметил, что управляющие компании могут проводить фиктивные собрания собственников жилья, на которых якобы согласовываются повышенные тарифы и дополнительные коммунальные услуги, что ведет к увеличению сумм в квитанциях за «коммуналку».