Во Франции заявили о преподавшей урок Евросоюзу Италии

Французский политик Барделла заявил, что Италия преподала урок Евросоюзу

Глава французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что итальянские избиратели преподали урок Евросоюзу (ЕС). Так он прокомментировал предварительные итоги выборов в Италии в своем Twitter-аккаунте.

«Итальянцы преподали урок Евросоюзу, который устами руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен пытался диктовать им, за кого отдать свои голоса», — заявил французский политик.

Фон дер Ляйен пригрозила, что, если после выборов в Италии ситуация будет «сложной», Еврокомиссия может использовать «инструменты, как в случаях с Польшей и Венгрией». Странам угрожали разными санкциями за несоответствие принятым Европейским союзом нормам.

Ранее стало известно, что правоцентристская коалиция лидирует на досрочных выборах в парламент Италии, набирая 41-45 процентов голосов. Движение «Братья Италии» Джорджи Мелони, состоящее в коалиции, предварительно собрало 22-26 процентов голосов. Отмечается, что это высший результат из отдельных политических сил. Партии-союзники («Лига» и «Вперед, Италия») набрали 8,5-12,5 процента и 6-8 процентов голосов.