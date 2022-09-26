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Во Франции заявили о преподавшей урок Евросоюзу Италии

Французский политик Барделла заявил, что Италия преподала урок Евросоюзу
Жордан Барделла

Жордан Барделла . Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Глава французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что итальянские избиратели преподали урок Евросоюзу (ЕС). Так он прокомментировал предварительные итоги выборов в Италии в своем Twitter-аккаунте.

«Итальянцы преподали урок Евросоюзу, который устами руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен пытался диктовать им, за кого отдать свои голоса», — заявил французский политик.

Фон дер Ляйен пригрозила, что, если после выборов в Италии ситуация будет «сложной», Еврокомиссия может использовать «инструменты, как в случаях с Польшей и Венгрией». Странам угрожали разными санкциями за несоответствие принятым Европейским союзом нормам.

Ранее стало известно, что правоцентристская коалиция лидирует на досрочных выборах в парламент Италии, набирая 41-45 процентов голосов. Движение «Братья Италии» Джорджи Мелони, состоящее в коалиции, предварительно собрало 22-26 процентов голосов. Отмечается, что это высший результат из отдельных политических сил. Партии-союзники («Лига» и «Вперед, Италия») набрали 8,5-12,5 процента и 6-8 процентов голосов.

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Марина Совина
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