Правоцентристская коалиция стала лидером на выборах в парламент Италии

Rainews24: правоцентристская коалиция на выборах в Италии набирает 41-45% голосов

Правоцентристская коалиция лидирует на досрочных выборах в парламент Италии, набирая 41-45 процентов голосов. Таковы результаты экзитпола, которые передает телеканал Rainews24.

Движение «Братья Италии» Джорджи Мелони, состоящее в коалиции, предварительно собрало 22-26 процентов голосов. Отмечается, что это высший результат из отдельных политических сил. Партии-союзники («Лига» и «Вперед, Италия») набрали 8,5-12,5 процента и 6-8 процентов голосов.

Согласно опросам с избирательных участков, левоцентристская коалиция может рассчитывать на 25,5-29,5 процента. Демократическая партия, предварительно набирает от 17 процентов до 21 процента голосов. Уточняется, что правоцентристский блок может получить до 65 процентов мест в обеих палатах парламента.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен обратила внимание, что победа на выборах правоцентристской коалиции в Италии и праволиберального блока в Швеции не повлияет на объемы поддержки, оказываемой Украине Евросоюзом.