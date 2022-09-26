Посольство США выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске

Посольство США в Москве выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске

Представители посольства США в Москве выразили соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в ижевской школе. Пост опубликован в официальной группе диппредставительства в Telegram.

«Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшей сегодня утром ужасной трагедии в школе в Ижевске. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

О происшествии в школе в Удмуртии стало известно утром в понедельник, 26 сентября. Стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме с нацистской символикой на одежде ворвался в школу № 88 на Пушкинской улице.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в регионе трехдневный траур. В СК России также выяснили, что нападавшим был выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев. Он покончил с собой. У Казанцева не было разрешения на оружие.