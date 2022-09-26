Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посольство США выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске

Посольство США в Москве выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Представители посольства США в Москве выразили соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в ижевской школе. Пост опубликован в официальной группе диппредставительства в Telegram.

«Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшей сегодня утром ужасной трагедии в школе в Ижевске. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

О происшествии в школе в Удмуртии стало известно утром в понедельник, 26 сентября. Стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме с нацистской символикой на одежде ворвался в школу № 88 на Пушкинской улице.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в регионе трехдневный траур. В СК России также выяснили, что нападавшим был выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев. Он покончил с собой. У Казанцева не было разрешения на оружие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала с поличным японского консула за шпионаж
Один человек погиб в результате удара по паромной переправе в Херсоне
Минобороны ответило на вопрос об ограничении передвижений во время мобилизации
Стали известны последствия нового мегапроекта для россиян
Глава ООН призвал страны мира «сделать шаг назад» в ядерной риторике
В российском регионе отменили мобилизацию 400 ошибочно призванных граждан
Американский хоккеист пожалел об отъезде из КХЛ
Подрядчик Пентагона из-за дефицита начал вынимать чипы из старых радиоприемников
Описано влияние перемен во власти Италии на отношения с Россией
Посольство США выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.