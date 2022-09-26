В США согласовали новый пакет военной и экономической помощи Украине

Сенаторы Конгресса США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине

Сенаторы Конгресса США предварительно согласовали новый пакет военной и экономической помощи Украине на сумму почти 12 млрд долларов, рассмотрение которого ранее было инициировано американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщает агентство Reuters с ссылкой на источники.

Новый финансовый транш станет частью законопроекта о дополнительных правительственных расходах, законодатели должны принять его до конца пятницы. Помимо помощи Украине, в него вошли также расходы на на программу переселения афганских беженцев.

Ранее сообщалось, что в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в политической элите может случиться раскол из-за идеи помощи Украине. Как уточняется, на выборах в конгресс США, которые пройдут уже в ноябре 2022 года, большинство мест могут занять республиканцы, которые в разгар внутренних проблем, в том числе инфляции, не видят необходимости в оправдании столь огромных трат на поставки оружия Киеву, а следовательно, постараются сократить расходы.