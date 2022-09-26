Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США согласовали новый пакет военной и экономической помощи Украине

Сенаторы Конгресса США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Сенаторы Конгресса США предварительно согласовали новый пакет военной и экономической помощи Украине на сумму почти 12 млрд долларов, рассмотрение которого ранее было инициировано американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщает агентство Reuters с ссылкой на источники.

Новый финансовый транш станет частью законопроекта о дополнительных правительственных расходах, законодатели должны принять его до конца пятницы. Помимо помощи Украине, в него вошли также расходы на на программу переселения афганских беженцев.

Ранее сообщалось, что в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в политической элите может случиться раскол из-за идеи помощи Украине. Как уточняется, на выборах в конгресс США, которые пройдут уже в ноябре 2022 года, большинство мест могут занять республиканцы, которые в разгар внутренних проблем, в том числе инфляции, не видят необходимости в оправдании столь огромных трат на поставки оружия Киеву, а следовательно, постараются сократить расходы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кадыров показал сбитый коптер с надписью «Привет из Нью-Йорка»
В России допустили освобождение мобилизованных от уплаты пени за ЖКУ
Глава Запорожской области прокомментировал вступление сына в добровольцы
Миру предрекли «экономическое землетрясение» при повышении ключевой ставки ФРС
США оценили готовность России применить ядерное оружие
Жителей России обнадежили приходом «грибной волны»
Слишком много съевшую кобру стошнило целой змеей
Белый дом ответил на вопрос о контактах США с Россией на высшем уровне
США призвали Сноудена вернуться в страну и предстать перед судом
Украина отказалась призывать больше людей в ВСУ в ответ на мобилизацию в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.