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Появились кадры спасения раненных во время стрельбы в школе в Ижевске

В сети появилось видео спасения раненных во время стрельбы в школе в Ижевске

В сети появились кадры спасения раненных во время стрельбы в ижевской школе №88. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

На записи видно, как сотрудники экстренных служб выносят из здания школы пострадавшего. Их сопровождают полицейские.

О нападении неизвестного на школу №88 в Ижевске стало известно утром 26 сентября. Как заявила Baza, в здание зашел мужчина в черном костюме и открыл стрельбу. В пресс-службе МВД России «Ленте.ру» сообщили, что в результате происшествия погибли шесть человек и еще 20 пострадали. Полицейские также нашли тело преступника. Предварительно, он покончил с собой.

По словам главы Удмуртии Александр Бречалов, среди погибших и раненных есть дети. Также он сообщил, что нападавший убил охранника школы.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Его личность пока не установлена.

Константин Лысяков
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