Допрос задержанного ФСБ за шпионаж японского консула попал на видео

ФСБ показала видео допроса задержанного за шпионаж японского консула Мотоки Тацунори

ФСБ показала видео допроса задержанного за шпионаж японского консула Мотоки Тацунори. Запись в понедельник, 26 сентября, попала в распоряжение РИА Новости.

На кадрах видно, как консул общается с мужчиной за столом, затем сотрудники ФСБ допрашивают фигуранта. Когда Тацунори спрашивают, понимает ли он, что нарушил законодательство России, то он отвечает: «Сейчас понял».

Ранее стало известно, что сотрудники спецслужбы задержали консула во время получения за деньги данных ограниченного распространения о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Также отмечается, что Тацунори объявили персоной нон грата.