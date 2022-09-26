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Получившие повестки москвичи высказались о мобилизации

Москвичи с повестками рассказали об их получении
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Москвичи продолжают приходить к городским военкоматам. Мужчины, получившие повестки, и провожающие их родственники и друзья пообщались с корреспондентом «Ленты.ру» у военного комиссариата Тверского района.

25-летний Роман Ковалев пришел к военкомату после того, как получил повестку лично в руки. По словам москвича, он не стал избегать службы, так как на фронт отправляются все его друзья.

«К происходящему отношусь спокойно, у меня все друзья поехали, лучший друг отправляется, поэтому и я поехал. У кого-то жена остается, у кого-то мать, а что поделать? Надо. Если мы не поедем, кто защитит?» — высказался он.

Меня не провожают, я сказал, не надо, потому что уже и так и вчера провожали, и позавчера провожали друзей — это лишнее. Слезы были и все остальное, зачем тут стоять, будут грустить. Мне так легче отправиться. Все равно вернемся, помирать там мы не собираемся

Роман Ковалевмобилизованный

Другой служивший мужчина, 29-летний Дмитрий, явился в военкомат после того, как к его матери по адресу прописки, пришел участковый.

«Участковый позвонил в домофон маме, мы пришли [в военкомат] узнавать, и нам сказали: "Ну, все, пришли сами, тогда и давайте"», — рассказала его сестра Надежда, пришедшая проводить брата. Москвичке 21 год, она тоже военнообязанная.

«Я медик, пока нас не призывают, потому что мы средний медперсонал — он пока не нужен, там, в основном, врачи. Здесь тоже полно работы, смысл мне туда», — поделилась она.

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Среди получивших повестку оказался и 34-летний мужчина. Его пришли проводить две подруги.

«Ему повестку принесли две женщины под расписку. Он сначала пришел по повестке, а сейчас его уже должны забрать. Он поваром был в армии, то есть ничего особенного — ни танкист, ничего. Тут вариантов нет. Единственное, что убивает — это неизвестность, а так, ничего, справятся, вернутся», — отметила одна из девушек.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.

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Виктория НемисЕкатерина Смирная
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