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Стало известно о поджоге входа в военкомат в Урюпинске

В Урюпинске неизвестный поджег вход в военкомат, пожар ликвидирован

Кадр: Telegram-канал Mash

В Волгоградской области неизвестный поджег вход в военкомат в Урюпинске. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Известно, что пожар был оперативно ликвидирован. Никто из сотрудников военкомата не пострадал.

Отмечается, что размер ущерба от возгорания — незначительный.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке неизвестный поджег пункт полиции на Сахалинской улице, в котором находились двое сотрудников МВД.

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Елизавета Новикова
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