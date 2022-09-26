Стало известно о поджоге входа в военкомат в Урюпинске

В Урюпинске неизвестный поджег вход в военкомат, пожар ликвидирован

В Волгоградской области неизвестный поджег вход в военкомат в Урюпинске. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Известно, что пожар был оперативно ликвидирован. Никто из сотрудников военкомата не пострадал.

Отмечается, что размер ущерба от возгорания — незначительный.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке неизвестный поджег пункт полиции на Сахалинской улице, в котором находились двое сотрудников МВД.