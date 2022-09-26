В Белоруссии сообщили о летающих вдоль границы самолетах НАТО

Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович: самолеты НАТО летают вдоль границ до 35 раз в неделю

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил о летающих вдоль границы республики самолетах НАТО.

По его словам, воздушные суда еженедельно совершают около 30-35 пролетов в разведывательных целях.

«Только за сегодняшний день было зафиксировано четыре пролета разведывательной авиации вдоль границ Республики Беларусь. За неделю они превышают 30-35 вылетов разведывательной авиации», — уточнил он.

Вольфович отметил, что подобные меры нацелены «якобы против угрозы со стороны востока». Он назвал такие действия абсурдными.

Ранее Вольфович заявил об отсутствии угрозы со стороны Москвы и Минска другим странам. «Союзное государство, как и Республика Беларусь, никому не угрожает, но всегда находится в состоянии готовности защищать свои границы, свои народы», — подчеркнул госсекретарь.