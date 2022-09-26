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Орбан решил узнать мнение граждан о санкциях против России

Премьер Венгрии Орбан решил узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Венгрии планируется провести национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Об этом решении заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит Magyar Nemzet.

«Впервые в Европе, в Венгрии, мы спросим мнение людей о санкциях», — заявил Орбан в своем выступлении перед парламентом. Он уточнил, что будут начаты национальные консультации, на которых венгерский народ сможет высказаться о том, стоит ли вводить новые санкции или нет.

Кроме того, венгерский премьер назвал плюсы снятия антироссийский санкций. По его мнению, отмена ограничений положительно отразится на экономике Европы, поможет ей восстановиться и избежать приближающейся рецессии.

Ранее Орбан посчитал провальными попытки Запада ослабить Россию. Он отметил, что введение 11 тысяч антироссийских санкций не увенчалось успехом.

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Алина Гончарова
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