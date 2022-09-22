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Премьер Венгрии Орбан назвал плюсы снятия антироссийских санкций для ЕС

Премьер Венгрии Орбан: снятие санкций с России поможет экономике Европы избежать рецессии

Фото: Go Nakamura / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал плюсы снятия санкции с России для Европы, в частности, снижение цен и инфляции. Об этом сообщает местная газета Magyar Nemzet.

По мнению главы венгерского правительства, отмена антироссийских санкций положительно отразится на экономике Европы, поможет ей восстановиться и избежать приближающейся рецессии. Орбан вновь поделился мнением, что причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции является именно введение рестрикций.

«Когда в Брюсселе в начале лета вводились эти санкции, евробюрократы этого не обещали. Они обещали, что санкции ударят по России, а не по европейцам. С тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России», — отметил он. Венгерский премьер призвал членов правящей коалиции приложить все усилия для снятия Европой ограничений не позднее конца этого года.

Ранее Орбан посчитал провальными попытки Запада ослабить Россию. Он подчеркнул, что введение 11 тысяч антироссийских санкций не увенчалось успехом.

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Варвара Кузьмина
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