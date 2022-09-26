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Стал известен план США по замене в ЕС российской нефти

Vitol: США будут ежедневно поставлять в Европу более одного миллиона баррелей нефти
СюжетСанкции против России:

Фото: Shutterstock

США планируют ежедневно поставлять в Европу более одного миллиона баррелей нефти, чтобы заменить российское сырье. Об этом заявил директор компании Vitol, которая является крупнейшим в мире нефтетрейдером, Рассел Харди, пишет Reuters.

Харди считает, что для российского сырья будут искать «дом» за пределами США, Великобритании и ЕС. «Нефть будет уходить все дальше и дальше и находить другие рынки, при этом ее придется продавать со скидкой», — уверен он. Речь идет об Азии и Ближнем Востоке.

Brent от TradingView

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что США вскоре могут обогнать Россию в качестве основного поставщика нефти в ЕС. Ранее стало известно, что очередной пакет санкций Евросоюза против России коснется ограничения стоимости нефти.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники указал, что страны Евросоюза намерены установить потолок цен на российское сырье в течение нескольких недель. Поводом для этого стало объявление Россией частичной мобилизации.

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Платон Щукин
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