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Российские десантники применили МТ-ЛБ с «Васильком»

Российские десантники применили тягач МТ-ЛБ с минометом «Василек» в ходе СВО

Фото: страница «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» во «ВКонтакте»

Российские десантники применили в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине тягач МТ-ЛБ с автоматическим минометом 2Б9М «Василек». Об этом сообщает «Российская газета».

Фотографию самоходного орудия опубликовали на странице 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Автоматический миномет установили на крыше корпуса гусеничной машины. Отмечается, что подобным образом машины модернизировали в ходе войны в Афганистане.

Базовую версию миномета приняли на вооружение в 1970 году. «Василек» может стрелять очередями по два-четыре выстрела. Кассета миномета вмещает четыре мины калибра 82 миллиметров.

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В августе в компании «Рособоронэкспорт» сообщили, что на форуме «Армия-2022» покажут легкий бесшумный миномет 2Б25 «Галл» калибра 82 миллиметра.

В июле стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» передал Минобороны России партию минометов 2Б11 с колесным ходом.

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Даниил Иринин
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