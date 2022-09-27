Повышение минимальных цен на крепкий алкоголь в России объяснили

Председатель НСЗПП Шапкин: повышение минимальных цен на водку связано с налогами

Минимальная цена на алкоголь — это индикатор, показывающий, что товар, который продается дешевле установленной отметки, произведен нелегальным путем. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Ранее Министерство финансов предложило с 1 января 2023 года повысить минимальную цену на крепкий алкоголь на 7,7-7,8 процента. Так, минимальная розничная стоимость водки должна вырасти с 261 до 281 рубля за 0,5 литра, коньяка — с 480 до 517 рублей, а бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов — с 348 до 375 рублей.

«За продажу алкогольной продукции ниже минимальной цены грозит отзыв в административном порядке лицензии, конфискация продукции и так далее, поэтому это нужно как индикатор для самих магазинов, так и для надзорных органов», — объяснил Шапкин.

Само повышение минимальной цены, по его словам, в первую очередь, связано с ростом налогов. «У нас, как известно, индексация акцизов ежегодно происходит, плюс еще на акциз начисляется НДС, и это все не может не отражаться на цене продукции. Еще Минфин ссылается на то, что якобы зерно подорожало, но, вообще, в себестоимости бутылки водки зерно составляет где-то 5 процентов от силы, основная часть себестоимости — как раз налоги. У нас на каждую бутылку водки из этих 280 рублей налогов где-то рублей 180», — уточнил он.

С января по август текущего года продажи алкоголя в России в натуральном выражении существенно увеличились — без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи они достигли 140 миллионов декалитров. Это на 8,4 процента больше, чем за аналогичный период годом ранее. Потребление водки за первые восемь месяцев 2022 года выросло на 7,1 процента, до 49,4 миллиона декалитров, коньяка — на 3,9 процента, до 7,76 миллиона декалитров.

