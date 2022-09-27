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Из AppStore исчезло популярное российское приложение

Сервис объявлений «Юла» исчез из магазина приложений AppStore

Фото: Sharaf Maksumov / Shutterstock

Популярный российский сервис по размещению объявлений «Юла», владельцем которого является холдинг VK, исчез из магазина приложений AppStore. При попытке найти приложение маркетплейс предлагает загрузить его аналоги.

По запросу в поиске AppStore предлагает пользователям установить другие приложения с похожим функционалом, а при переходе по прямой ссылке не открывает страницу.

Ранее из AppStore пропали все приложения холдинга VK. Отмечалось, что после удаления приложения «ВКонтакте» для iOS также исчезли и другие приложения из экосистемы соцсети — VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ. Позже компания направила запрос в Apple с требованием предоставить разъяснения из-за удаления приложений холдинга в AppStore.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о создании в России аналога AppStore в целях защиты интересов россиян на фоне санкций. По его словам, в российском маркетплейсе смогут размещать и продавать свои программы и отечественные, и зарубежные разработчики.

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Олег Давыдов
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