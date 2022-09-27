Из AppStore исчезло популярное российское приложение

Сервис объявлений «Юла» исчез из магазина приложений AppStore

Популярный российский сервис по размещению объявлений «Юла», владельцем которого является холдинг VK, исчез из магазина приложений AppStore. При попытке найти приложение маркетплейс предлагает загрузить его аналоги.

По запросу в поиске AppStore предлагает пользователям установить другие приложения с похожим функционалом, а при переходе по прямой ссылке не открывает страницу.

Ранее из AppStore пропали все приложения холдинга VK. Отмечалось, что после удаления приложения «ВКонтакте» для iOS также исчезли и другие приложения из экосистемы соцсети — VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ. Позже компания направила запрос в Apple с требованием предоставить разъяснения из-за удаления приложений холдинга в AppStore.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о создании в России аналога AppStore в целях защиты интересов россиян на фоне санкций. По его словам, в российском маркетплейсе смогут размещать и продавать свои программы и отечественные, и зарубежные разработчики.